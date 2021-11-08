"Пока нельзя говорить о том, какие украинские футболисты могут усилить Дженоа. У Шевченко сейчас очень сложный календарь. У него поединки с Ювентусом, Миланом, Ромой, Лацио. Сейчас он думает, как с теми футболистами, которые есть, набрать максимум очков, чтобы зимой чувствовать себя спокойно.

Цыганык скептически высказался по поводу потенциального трансфера Супряги в Дженоа

То, что Шевченко думает об украинских футболистах, вполне логично. Он работал с этими игроками в сборной Украины. И уже вскоре Шевченко будет понимать, что есть футболисты сборной Украины, которые могут усилить Дженоа и дать результат. Будет ли это Ярмоленко, Цыганков, Миколенко или Матвиенко? Я хочу сказать, что это будет не так-то просто. Если у Ярмоленко истекает контракт летом и он может быть свободным агентом, то за Матвиенко, Цыганкова и Миколенко придется платить. И захочет ли Дженоа это делать – вопрос. Но то, что Шевченко будет держать игроков сборной Украины в голове, я убежден в этом", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, Шевченко официально возглавил Дженоа в воскресенье, 7 ноября. Украинец подписал с генуэзцами контракт до лета 2024 года.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною