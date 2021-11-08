"Поки не можна говорити про те, які українські футболісти можуть підсилити Дженоа. У Шевченка зараз дуже складний календар. У нього поєдинки з Ювентусом, Міланом, Ромою, Лаціо. Зараз він думає, як з тими футболістами, які є, набрати максимум очок, щоби взимку почуватися спокійно.

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Те, що Шевченко думає про українських футболістів, цілком логічно. Він працював із цими гравцями у збірній України. І вже невдовзі Шевченко розумітиме, що є футболісти збірної України, які можуть підсилити Дженоа і дати результат. Буде це Ярмоленко, Циганков, Миколенко чи Матвієнко? Я хочу сказати, що це буде не так просто. Якщо у Ярмоленка закінчується контракт влітку і він може бути вільним агентом, то за Матвієнка, Циганкова і Миколенка доведеться платити. І чи захоче Дженоа це робити – питання. Але те, що Шевченко триматиме гравців збірної України в голові, я переконаний в тому", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, Шевченко офіційно очолив Дженоа у неділю, 7 листопада. Українець підписав з генуезцями контракт до літа 2024 року.

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