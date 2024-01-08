Атакующий полузащитник Звягеля Денис Ндукве продолжит карьеру в Полесье, сообщает Sportarena.

Русол мог покинуть СК Днепр-1 – менеджер хотел стать безапелляционным боссом в одном из самых богатых клубов УПЛ

23-летний футболист решил принять приглашение житомирян, несмотря на интерес СК Днепр-1, Металлиста 1925 и Металлиста.

Напомним, Ндукве – воспитанник харьковского футбола. На профессиональном уровне дебютировал за Металлист 1925 в 2020 году. Успел поиграть за Краматорск (в аренде) и Чайку. В Звягель перебрался летом 2023 года и в 19 матчах сумел забить 16 голов и отдав 2 ассиста, став лучшим бомбардиром Второй лиги.

К слову, Звягель после первой части сезона лидирует в третьем по силе дивизионе, набрав 40 очков. Полесье ушло на зимнюю паузу на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ, отставая от Кривбасса и СК Днепр-1 на 2 пункта.

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