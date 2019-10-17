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Задержана банда испанских преступников, грабивших звезд Реала и Атлетико

19:20 143 Читати українською
Задержана банда испанских преступников, грабивших звезд Реала и Атлетико
Зинедин Зидан и Иско / Marca

Испанская полиция наконец-то ликвидировала злоумышленников, которые терроризировали звезд Ла Лиги грабежами домов.

Банда злоумышленников, которая специализировалась на ограблениях домов игроков Ла Лиги, задержана полицией в двух разных городах, сообщает Marca.

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Аресты проводились по всему Мадриду и Толедо. В результате полиция нашла некоторые ценные вещи, украденные из домов игроков.

За последнее время жертвами грабителей стали Зинедин Зидан, Мората, Каземиро, Иско и другие футболисты и тренеры. Интересно, что дом игрока Атлетико Томаса Партея пытались ограбить дважды в течение недели.

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