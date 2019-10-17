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Затримано банду іспанських злочинців, які грабували зірок Реала та Атлетіко

19:18 424 Читать на русском
Затримано банду іспанських злочинців, які грабували зірок Реала та Атлетіко
Зінедін Зідан та Іско / Marca

Іспанська поліція нарешті ліквідувала зловмисників, які тероризували будинки зірок Ла Ліги грабунками.

Банда зловмисників, яка спеціалізувалася на пограбуваннях будинків гравців Ла Ліги, затримана поліцією у двох різних містах, повідомляє Marca.

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Арешти проводилися по всьому Мадриду і Толедо. В результаті поліція знайшла деякі цінні речі, вкрадені з будинків гравців.

За останній час жертвами грабіжників стали Зінедін Зідан, Альваро Мората, Каземіро, Іско і інші футболісти і тренери. Цікаво, що будинок гравця Атлетіко Томаса Партея намагалися пограбувати двічі протягом тижня.

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