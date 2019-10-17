Затримано банду іспанських злочинців, які грабували зірок Реала та Атлетіко

Іспанська поліція нарешті ліквідувала зловмисників, які тероризували будинки зірок Ла Ліги грабунками.

Банда зловмисників, яка спеціалізувалася на пограбуваннях будинків гравців Ла Ліги, затримана поліцією у двох різних містах, повідомляє Marca.

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Арешти проводилися по всьому Мадриду і Толедо. В результаті поліція знайшла деякі цінні речі, вкрадені з будинків гравців.

За останній час жертвами грабіжників стали Зінедін Зідан, Альваро Мората, Каземіро, Іско і інші футболісти і тренери. Цікаво, що будинок гравця Атлетіко Томаса Партея намагалися пограбувати двічі протягом тижня.

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