Дом Аспаса ограбили на впечатляющую сумму – в Испании продолжается серия преступлений

Форвард Сельты Яго Аспас стал очередной жертвой грабителей, пока семьи футболиста не было дома.

Нападающий Сельты Яго Аспас стал жертвой ограбления, сообщает Marca.

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Воры проникли в жилище Аспаса, когда он, его жена и дочери находились в отъезде. Злоумышленники вынесли из дома игрока украшения, часы и деньги. По данным полиции, общая стоимость похищенного составила около ста тысяч евро.

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Напомним, это не первое подобное преступление за последнее время в Испании. Ранее от действий грабителей пострадали Каземиро, Васкес, Зинедин Зидан, Иско, Мората и Томас Партей.