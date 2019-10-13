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Дом Аспаса ограбили на впечатляющую сумму – в Испании продолжается серия преступлений

11:31 51 Читати українською
Дом Аспаса ограбили на впечатляющую сумму – в Испании продолжается серия преступлений
Яго Аспас / AS

Форвард Сельты Яго Аспас стал очередной жертвой грабителей, пока семьи футболиста не было дома.

Нападающий Сельты Яго Аспас стал жертвой ограбления, сообщает Marca.

Лукас Васкес стал еще одной жертвой грабителей

Воры проникли в жилище Аспаса, когда он, его жена и дочери находились в отъезде. Злоумышленники вынесли из дома игрока украшения, часы и деньги. По данным полиции, общая стоимость похищенного составила около ста тысяч евро.

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Напомним, это не первое подобное преступление за последнее время в Испании. Ранее от действий грабителей пострадали Каземиро, Васкес, Зинедин Зидан, Иско, Мората и Томас Партей.

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