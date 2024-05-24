Главный тренер Черноморца еще не определился с будущим, но одесситы получили повод для сдержанного оптимизма.

Весной СМИ активно сватают Романа Григорчука в разные клубы УПЛ. Перспективы работы в Черноморце для такого тренера кажутся туманными. Впрочем, сам коуч "моряков" так не думает, уверяет Sport.ua.

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Согласно расплывчатому инсайду, Григорчук не спешит покидать такой футбольный город, как Одесса, в котором есть брендовый клуб Черноморец. Роман Иосифович полон оптимизма относительно будущего одесского клуба, в котором в общем количестве работает уже шесть с половиной лет.

Кроме длительной работы и симпатий болельщиков, 59-летнего специалиста держит в городе семья и собственный дом. К тому же, последнее время Роман Иосифович уделяет внимание воспитанию сына Тимерлана, которого хочет видеть продолжателем своих футбольных традиций.

Отметим, что в тренерской карьере Романа Григорчука было еще шесть клубов – это латвийские Динабурґ и, Вентспилс, запорожский Металлург, азербайджанская Габала, казахстанская Астана и солигорский Шахтер.

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