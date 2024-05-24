Киевляне после лет за спиной Шахтера и Руха вернули себе золото в турнире юношеских команд.

После победы в скандальном Классическом подопечные Игоря Костюка вырвались на первую позицию, опередив Шахтер на два зачётных балла. Удержать это преимущество команда должна была во Львове, где киевлян принимал прошлогодний чемпион – Рух. “Горняки”, в свою очередь, должны были одолеть Полесье и надеяться на осечку “бело-синих”.

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Дончане свою задачу выполнили, переиграв житомирян со счетом 3:1, но подарка из города Льва они не дождались. Первый тайм между руховцами и динамовцами прошел более-менее равно, хотя и завершился победой гостей (1:2) – а вот после перерыва столичный гранд устроил разгром, вколотив три гола.

Динамо победило со счетом 5:1, завершив чемпионат U-19 на первой позиции. Киевляне выиграли юношеское первенство впервые с сезона 2019/20, после чего триумфаторами становились Рух (дважды) и Шахтер.

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