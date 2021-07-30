"Задача – набрать 50 очков. У клуба изменилась трансферная политика. Мы с этой командой работаем чуть больше 2 недель. У нас было мало времени, но мы не переживаем: верим в ребят, они – в нас, все будет хорошо.

Кобин – о подписании Селезнева: Сегодня таких футболистов-голеадоров в Украине осталось двое

Если говорить о Селезневе – игры показали, что он набирает форму. Он не в оптимальных кондициях, но подойдет к первому матчу готовым на 70-80%.

Слава богу, мы пропускали первый тур, и было немного больше времени на подготовку. В общем, я доволен его действиями, как он проводит тренировки и взаимодействует с игроками", – сказал Кобин в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Минай стартует в УПЛ в субботу, 31 июля, матчем против Александрии.

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