Главный тренер Миная Василий Кобин видит в приходе Евгения Селезнева в закарпатскую команду несколько важных миссий.

"Я хорошо знаю этого футболиста. Он забивал во всех турнирах, где участвовал: от Лиги чемпионов до внутреннего чемпионата.

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Сегодня таких действующих футболистов-голеадоров в Украине осталось двое: он и Александр Гладкий. Рядом с ним молодые игроки будут учиться и набираться опыта. Это важно. Селезнев поможет Минаю, он сейчас много работает", – цитирует Кобина официальный сайт закарпатцев.

Напомним, Евгений подписал контракт с Минаем на 1 год. По неофициальной информации, в закарпатской команде форвард будет получать 70 тысяч гривен в месяц.

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