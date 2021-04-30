"Перед Металлистом я играл в Бельгии за Генк и Вестерло. После Бразилии Бельгия показалась холодной. Но тогда я не знал, насколько дико холодно бывает в Украине. В первые месяцы у меня была одна мысль – зачем я на это подписался?

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Естественно, и сама страна мне показалась недружественной и неприветливой, а люди – какими-то подозрительными. Но прошло несколько месяцев, и я ближе познакомился с людьми. Они открылись с другой стороны, и мне стал нравиться Харьков. Да и дела быстро пошли в гору. Я ощутил безумную любовь как от болельщиков, так и от клуба. И как после этого можно было не полюбить Украину?!" – сказал Жажа в интервью журналу "Футбол".

Напомним, Металлист купил Жажу у Хетафе за 500 тысяч евро в 2008 году, а продал за 4,2 млн в Трабзонспор в 2010-м. В 2013-м харьковчане вернули Коэльо из Аль Ахли за 2,5 млн, а в 2015-м "сплавили" в китайский Лифан за 2 млн. В целом Жажа сыграл за Металлист 99 матчей во всех турнирах и забил 43 мяча.

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