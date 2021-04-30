"Перед Металістом я грав у Бельгії за Генк і Вестерло. Після Бразилії Бельгія здалася холодною. Але тоді я не знав, наскільки дико холодно буває в Україні. У перші місяці у мене була одна думка – навіщо я на це підписався?

Жажа назвав найсильнішого українського футболіста і виділив найскладнішого опонента в УПЛ

Природно, і сама країна мені здалася недружньою і непривітною, а люди – якимись підозрілими. Але минуло кілька місяців, і я ближче познайомився з людьми. Вони відкрилися з іншого боку, і мені став подобатися Харків. Та й справи швидко пішли в гору. Я відчув шалену любов як від уболівальників, так і від клубу. І як після цього можна було не полюбити Україну?!" – сказав Жажа в інтерв'ю журналу "Футбол".

Нагадаємо, Металіст купив Жажу у Хетафе за 500 тисяч євро у 2008 році, а продав за 4,2 млн у Трабзонспор в 2010-му. У 2013-му харків'яни повернули Коельо з Аль Ахлі за 2,5 млн, а у 2015-му спровадили в китайський Ліфань за 2 млн. Загалом Жажа зіграв за Металіст 99 матчів у всіх турнірах і забив 43 м'ячі.

"Юра, будеш капітаном". Той скривився і відмовив". Як збірна України зіграла перший матч в історії і виглядала "вбогою"