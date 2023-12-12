Первая часть УПЛ сезона 2023/24 завершена. Смотрите видео на YouTube-канале "Футбол 24" о том, как прошел последний тур в этом году.

После финального свистка в столичном дерби между Динамо и Оболонью стало известно, что Александр Шовковский избавился от приставки и.о. "Бело-синие" одержали не слишком легкую победу (2:0), несмотря на то, что играли в большинстве с 13 минуты матча. Благодаря голу с 11-метров Владиславу Ванату удалось вмешаться в бомбардирскую гонку – у форварда Динамо 7 забитых голов, как и у звезды Кривбасса Олега Кожушко.

Другой украинский гранд – донецкий Шахтер – перед решающим матчем группового этапа ЛЧ против Порту проводил матч еще в пятницу против Вереса (2:0). Изюминки в противостоянии явного фаворита против аутсайдера УПЛ добавило контроверсионное решение Екатерины Монзуль назначить пенальти в ворота ровенчан после того, как мяч попал в ягодицы Евгения Шевченко. Комитет арбитров УАФ после этого эпизода решил отстранить на неопределенный срок как Монзуль, так и судью VAR Виталия Романова. Вашему вниманию обзор последнего в этом году раунда УПЛ.