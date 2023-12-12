Перша частина УПЛ сезону 2023/24 завершена. Дивіться відео на YouTube-каналі "Футбол 24" про те, як минув останній тур в цьому році.

Після фінального свистка у столичному дербі між Динамо та Оболонню стало відомо, що Олександр Шовковський позбувся приставки в.о. "Біло-сині" здобули не надто легку перемогу (2:0) попри те, що грали у більшості із 13 хвилини матчу. Завдяки голу із 11-метрів Владиславу Ванату вдалося втрутитися у бомбардирські перегони – у форварда Динамо 7 забитих голів, як і в зірки Кривбаса Олега Кожушка.

Інший український гранд – донецький Шахтар – перед вирішальним матчем групового етапу ЛЧ проти Порту проводив матч ще у п’ятницю проти Вереса (2:0). Родзинки у протистоянні явного фаворита проти аутсайдера УПЛ додало контроверсійне рішення Катерини Монзуль призначити пенальті у ворота рівнян після того, як м’яч влучив у сідниці Євгена Шевченка. Комітет арбітрів УАФ після цього епізоду вирішив відсторонити на невизначений термін як Монзуль, так і суддю VAR Віталія Романова. До вашої уваги огляд останнього у цьому році раунду УПЛ.