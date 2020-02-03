Забивать после пасов Месси – мечта, которая сбылась, – Фати эмоционально прокомментировал свой дубль в матче с Леванте

Нападающий Барселоны Ансу Фати поделился эмоциями после матча 22 тура Ла Лиги против Леванте, в котором он стал автором двух голов.

"Я всегда мечтал о том, как забью гол после паса Месси, и мечта сбылась. Я годами смотрел за тем, как он играет. Выходить на поле вместе с ним – невероятно.

Рекордный дубль Фати в видеообзоре матча Барселона – Леванте – 2:1

Партнеры делают все очень простым для меня, и я должен поблагодарить их всех. Понемногу я начинаю верить в то, что происходит, но не до конца", – цитирует Фати El Chiringuito.

Напомним, в матче против Леванте 17-летний форвард забил 2 гола после ассистов Лионеля Месси. Таким образом Фати стал самым молодым автором дубля в истории Ла Лиги. Это уже не первое историческое достижение юного таланта – в декабре прошлого года он стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.

Барселона удержала тяжелейшую победу над Леванте благодаря двум голам Фати за минуту и сейвам тер Штегена