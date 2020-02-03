Забивати після пасів Мессі – мрія, яка здійснилася, – Фаті емоційно прокоментував свій дубль у матчі з Леванте

Нападник Барселони Ансу Фаті поділився емоціями після матчу 22 туру Ла Ліги проти Леванте, у якому він став автором двох голів.

"Я завжди мріяв про те, як заб'ю гол після пасу Мессі, і мрія збулася. Я роками дивився за тим, як він грає. Виходити на поле разом з ним – неймовірно.

Рекордний дубль Фаті у відеоогляді матчу Барселона – Леванте – 2:1

Партнери роблять все дуже простим для мене, і я повинен подякувати їм всім. Потроху я починаю вірити в те, що відбувається, але не до кінця", – цитує Фаті El Chiringuito.

Нагадаємо, у матчі проти Леванте 17-річний форвард забив 2 голи після асистів Ліонеля Мессі. Таким чином Фаті став наймолодшим автором дубля в історії Ла Ліги. Це вже не перше історичне досягнення юного таланта – у грудні минулого року він став наймолодшим автором гола в історії Ліги чемпіонів.

Барселона втримала важку перемогу над Леванте завдяки двом голам Фаті за хвилину та сейвам тер Штегена