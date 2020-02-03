toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО АНДРІЙ ЛУНІН ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - ЛЕВАНТЕ

Забивати після пасів Мессі – мрія, яка здійснилася, – Фаті емоційно прокоментував свій дубль у матчі з Леванте

08:00 851 Читать на русском
Забивати після пасів Мессі – мрія, яка здійснилася, – Фаті емоційно прокоментував свій дубль у матчі з Леванте
Ліонель Мессі та Ансу Фаті / Barca World

Нападник Барселони Ансу Фаті поділився емоціями після матчу 22 туру Ла Ліги проти Леванте, у якому він став автором двох голів.

30’ Ансу Фаті
31’ Ансу Фаті
 
Рубен Рочіна 90+2’
30’ Ансу Фаті
31’ Ансу Фаті
90+2’ Рубен Рочіна

"Я завжди мріяв про те, як заб'ю гол після пасу Мессі, і мрія збулася. Я роками дивився за тим, як він грає. Виходити на поле разом з ним – неймовірно.

Рекордний дубль Фаті у відеоогляді матчу Барселона – Леванте – 2:1

Партнери роблять все дуже простим для мене, і я повинен подякувати їм всім. Потроху я починаю вірити в те, що відбувається, але не до кінця", – цитує Фаті El Chiringuito.

Нагадаємо, у матчі проти Леванте 17-річний форвард забив 2 голи після асистів Ліонеля Мессі. Таким чином Фаті став наймолодшим автором дубля в історії Ла Ліги. Це вже не перше історичне досягнення юного таланта – у грудні минулого року він став наймолодшим автором гола в історії Ліги чемпіонів.

Барселона втримала важку перемогу над Леванте завдяки двом голам Фаті за хвилину та сейвам тер Штегена

blog_ava
Ов'єдо – Альбасете: Лунін парирував зароблений Зозулею пенальті та виграв українську битву, наші – серед найкращих
01:14
6359
Теги
Барселона Барселона Іспанія Барселона - Леванте Ансу Фаті Ансу Фаті Ліонель Мессі Ліонель Мессі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
33
хв
Сампдорія
21:45
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук