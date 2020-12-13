"Три очка в одном матче зарабатывать гораздо приятнее, чем по одному в трех матчах. До этого у нас уже были выигрышные игры, но не хватало забитых голов.

Первая победа Руха в Премьер-лиге в видеообзоре матча против СК Днепр-1 – 4:1

В матче со СК Днепр-1 забили даже больше, чем надо. Ребята молодцы, но нам есть еще над чем работать. Конечно, мы хотели забить быстрый мяч. Важно также было при этом и быстро не пропустить.

Понравилось, что команда играет спокойно и взвешенно. Не только в этом матче, но и с Мариуполем, Александрией, Ингульцом. После игры поздравил ребят, сказал им, что очень рад победе. Да, Кухаревич забил гол. Но он нападающий, это его работа. О скаутах ничего не могу сказать. Если были на матче, значит, увидели все, что хотели", – цитирует Федыка официальный сайт львовской команды.

Напомним, в заключительном матче первого круга Рух переиграл СК Днепр-1 со счетом 4:1 и благодаря первой победе в УПЛ покинул последнюю строчку турнирной таблицы.

Рух на глазах Милевского разбил СК Днепр-1 и одержал первую победу в УПЛ – команда Йовичевича будет зимовать последней