"Три очки в одному матчі заробляти набагато приємніше, ніж по одному в трьох матчах. До цього у нас вже були виграшні ігри, але не вистачало забитих голів.

Перша звитяга Руха в Прем'єр-лізі у відеоогляді матчу проти СК Дніпро-1 – 4:1

У матчі з СК Дніпро-1 забили навіть більше, ніж треба. Хлопці молодці, але нам є ще над чим працювати. Звісно, ми хотіли забити швидкий м’яч. Важливо також було при цьому і швидко не пропустити.

Сподобалось, що команда грає спокійно і виважено. Не лише в цьому матчі, а й з Маріуполем, Олександрією, Інгульцем. Після гри привітав хлопців, сказав їм, що дуже радий перемозі. Так, Кухаревич забив гол. Але він нападник, це його робота. Про скаутів нічого не можу сказати. Якщо були на матчі, значить, побачили все, що хотіли", – цитує Федика офіційний сайт львівської команди.

Нагадаємо, в завершальному матчі першого кола Рух переграв СК Дніпро-1 з рахунком 4:1 і завдяки першій перемозі в УПЛ покинув останню сходинку турнірної таблиці.

Рух на очах Мілевського розбив СК Дніпро-1 і здобув першу перемогу в УПЛ – команда Йовічевіча зимуватиме останньою