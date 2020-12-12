Первая победа Руха в Премьер-лиге в видеообзоре матча против СК Днепр-1 – 4:1
22:27 - Читати українською
Рух сумел победить СК Днепр-1 на домашнем поле. Смотрите видео голов и интересных моментов поединка на "Футбол 24".
завершено
36’ Валерий Федорчук
45+1’ Николай Кухаревич
86’ Юрий Климчук
Александр Сваток 85’
36’ Валерий Федорчук
45+1’ Николай Кухаревич
85’ Александр Сваток
86’ Юрий Климчук
Рух шокировал гостей в первом тайме, трижды результативно отметившись в воротах СК Днепр-1. После перерыва подопечные Йовичевича ответили одним голом, но команда Федыка за несколько мгновений забила четвертый мяч и поставила жирную точку в матче.
Рух на глазах Милевского разбил СК Днепр-1 и одержал первую победу в УПЛ – команда Йовичевича будет зимовать последней
4:1 – Рух одержал первую победу в УПЛ в своей истории и вышел на 12 место. СК Днепр-1 потерпел шестое поражение подряд в Премьер-лиге и опустился на последнее место.
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