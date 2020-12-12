Рух сумел победить СК Днепр-1 на домашнем поле. Смотрите видео голов и интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Рух шокировал гостей в первом тайме, трижды результативно отметившись в воротах СК Днепр-1. После перерыва подопечные Йовичевича ответили одним голом, но команда Федыка за несколько мгновений забила четвертый мяч и поставила жирную точку в матче.

Рух на глазах Милевского разбил СК Днепр-1 и одержал первую победу в УПЛ – команда Йовичевича будет зимовать последней

4:1 – Рух одержал первую победу в УПЛ в своей истории и вышел на 12 место. СК Днепр-1 потерпел шестое поражение подряд в Премьер-лиге и опустился на последнее место.