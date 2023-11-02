"Я помню дерби с Арсеналом в 2000 году – я застрял в очень большой пробке и опаздывал. У меня не было другого выбора, как оставить свою машину примерно в 300 метрах от Уайт Харт Лейн (бывшая арена "шпор", – прим.) и побежать к стадиону. А в это время множество фанатов смеялись надо мной и шутили.

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Я подумал: "У меня нет шансов сыграть сегодня". В конце концов, примерно за 20 минут до начала матча я добрался до раздевалки, и Джордж Грэм (наставник Тоттенхэма, – прим.) выглядел не очень счастливым.

Я был очень удивлен, услышав, как он сказал, что я начинаю игру в старте. Но он заявил, что мне лучше забить, если я хочу избежать штрафа за опоздание. К счастью, я забил и счет стал равным 1:1", – цитирует Реброва FourFourTwo.

Напомним, Сергей Станиславович перешел в Тоттенхэм из Динамо в июле 2000-го за 18 млн евро, и находился на контракте в лондонском клубе до 2004 года.

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