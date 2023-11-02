"Я пам'ятаю дербі з Арсеналом у 2000 році – я застряг у дуже великому корку та запізнювався. У мене не було іншого вибору, як залишити свою машину приблизно за 300 метрів від Вайт Харт Лейн (колишня арена "шпор", – прим.) і побігти до стадіону. А в цей час безліч фанатів сміялися з мене і жартували.

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Я подумав: "У мене немає шансів зіграти сьогодні". Зрештою, приблизно за 20 хвилин до початку матчу я дістався роздягальні, і Джордж Грем (наставник Тоттенхема, – прим.) виглядав не дуже щасливим.

Я був дуже здивований, почувши, як він сказав, що я починаю гру у старті. Але він заявив, що мені краще забити, якщо я хочу уникнути штрафу за запізнення. На щастя, я забив і рахунок став рівним 1:1", – цитує Реброва FourFourTwo.

Нагадаємо, Сергій Станіславович перейшов у Тоттенхем з Динамо у липні 2000-го за 18 млн євро, і перебував на контракті у лондонському клубі до 2004 року.

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