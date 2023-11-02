"Поговаривают, что в гостинице "Украина" игроки Динамо покупали импортные сигареты и спиртные напитки? Не знаю, я туда не ходил. Раньше для такого были магазины, назывались "Березка".

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А с сигаретами у нас по-разному было. Кто курил, кто временно курил, а кто вообще не курил. Не буду об этом рассказывать. Сейчас такого нет, но поверьте мне, что есть игроки, которые курят, хотя и не так, как раньше.

Правда ли, что когда Сабо устраивал всякие проверки, то нас кто-то из опытных игроков, или из тренеров предупреждал? Возле меня был Лужный, который знал всё. А кто уже Лужного предупреждал, я не знаю.

Нас не ловили на горячем. Бывали ситуации, когда Лужный мне говорил: "У меня есть ощущение, что надо сейчас отсюда уезжать". И мы уезжали домой – вот и все. А потом была проверка. Дважды такое было", – рассказал Шаран в интервью Українському футболу.

Напомним, Владимир Богданович выступал в составе Динамо с 1992 по 1994 годы и в 54 матчах за главную команду забил 7 голов.

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