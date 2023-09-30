Дортмунд відкрив рахунок на 18-й хвилині. Брукс незграбним прийомом на груди подарував м'яч Брандту, а той переправив Фюлькругу – дебютний гол бомбардира за "джмелів". Борусія відповіла подвійною помилкою Хуммельса, який обрізався і "зрубав" суперника на лінії карного майданчика. Крамаріч без проблем реалізував пенальті. Переможцем на перерву таки пішла Борусія. Бауманн відбив простріл Малена прямо на ногу Ройсу.

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Команда Терзіча відійшла в оборону та ще й залишилася в меншості на 71-й хвилині. Бенсебаїні в абсолютно непотрібній ситуації відкинув м'яч і побачив перед собою другу жовту. Борусія відбилась, а на останніх хвилинах Райєрсон поставив масну крапку. Фланговий захисник Дортмунда перехопив м'яч біля власного карного майданчика, долетів аж до чужого і пробив між ноги Бауманну – 1:3.