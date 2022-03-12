Чемпионат Италии 2021/22, 29-й тур

Салернитана – Сассуоло – 2:2

Голы: Бонаццоли, 8, Джурич, 81 – Скамакка, 20, Траоре, 30

Удаление: Распадори, 59 (Сассуоло)

Специя – Кальяри – 2:0

Голы: Эрлич, 55, Манай, 74

Нереализованный пенальти: Верде, 36

Сампдория – Ювентус – начало в 19:00

Специя на дому принимала Кальяри. Поединок имел очень важное значение для обоих коллективов, ведь они держались всего в 3-4 очках от зоны вылета – а команда Коваленко ещё и не знала побед в течение пяти туров. Кстати, Виктор остался в запасе.

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Хозяева выглядели значительно лучше островян, у которых не получалось вообще ничего. Давление Специи вылилось в пенальти на 36-й минуте, который взялся исполнять Верде – но он не забил! Реабилитироваться за это фиаско Даниэле сумел только после перерыва, ассистировав на 55-й минуте. Эрлич с его передачи вывел подопечных Тьяго Мотты вперёд.

Кальяри несколько прибавил в активности после пропущенного гола, так что коучу Специи пришлось произвести замены. На 68-й минуте на поле появились Манай и Коваленко, а на 74-й эта парочка организовала второй гол. Виктор открылся за спину фулбеку, получил пас, развернулся на левом фланге и практически потерял мяч – впрочем, защитник при попытке выбить его попал в ногу украинца. От неё сфера прилетела в штрафную к Рэю, а тот метров из восьми пробил в дальний угол. 0:2! Специя празднует победу.

В параллельной встрече Салернитана пыталась прервать 7-матчевую безвыигрышную серию и сократить отставание от спасительной 17 позиции до 7 очков. Для этого необходимо было одолеть Сассуоло – и на старте игры хозяева сумели удивить соперника, открыв счёт на 8-й минуте. Впрочем, гости сумели перевернуть ход поединка уже в середине первого тайма благодаря голам Скамакки и Траоре. 1:2.

На перерыв команды отправились с этими цифрами на табло. Возможно, матч так и завершился бы, однако на 59-й минуте Распадори оставил Сассуоло в меньшинстве, получив две жёлтые за две минуты. Салернитана пошла вперёд и конвертировала численное большинство в гол Джурича на 81-й минуте – правда, он оказался последним во встрече. 2:2 в Салерно.

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