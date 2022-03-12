Специя дома принимала Кальяри. Украинец начинал встречу в запасе, но появился на 68-й минуте вместо Агудело при счете 1:0.

"Вы показали российским оккупантам, что им здесь не рады!": Коваленко поблагодарил херсонцев за стойкость на протестах против РФ

Виктору хватило несколько мгновений, чтобы записать в свой актив результативный пас, хоть и курьезный. Бастони на левом фланге отдал на Коваленко, который, казалось, проиграл борьбу сопернику. Но помог другой визави, он, выбивая мяч, попал в нашего хавбека. Сфера полетела к Манаю, который и забил.

Теперь в активе 26-летнего украинца четыре ассиста и один гол в 18 поединках за Специю в течение сезона. "Орлята" благодаря победе поднялись на 15 строчку Серии А.