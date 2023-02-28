Исполняющий обязанности коуча сборной Украины Руслан Ротань рассказал, кого может вызвать в главную команду страны на матч отбора на Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта.

"Я рассчитываю на Коноплянку. Я за ним следил и слежу. Он – кандидат на попадание в ряды национальной сборной. Как и все футболисты, играющие в чемпионате Украины и за рубежом. Все может быть.

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Относительно травм Ярмоленко и Забарного, то мы связывались с врачом. Мы знаем, насколько выпал Андрей. Еще есть время. Надеюсь, наш капитан сможет подойти к матчу с Англией в форме. Сначала прогнозировали, что Забарный пропустит 2 недели, но восстановление займет подольше. По нему вопрос открыт.

Трубин, Бондаренко, Судаков и Криськив заслуживают вызова в национальную сборную. Это не будет проблемой для молодежки. Если бы сборную тренировал не я, то, уверен, было бы точно так же. Думаю, Мудрик и все игроки смогут поехать на Евро. Точно определимся после разговора с Сергеем Ребровым. Если они будут позже, думаю, ничего страшного", – рассказал Ротань в комментарии Взбірна.

Напомним, Коноплянка не выступал за "сине-желтых" с сентября 2020-го, хотя в общей сложности провел за сборную 86 поединков и забил 21 мяч (третий бомбардир в истории). В Краковии вингер сейчас не впечатляет. Что касается Ярмоленко, то он травмировался в матче за Суперкубок ОАЭ .