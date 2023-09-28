У турнірі продовжили брати участь четверо українців. Так, у 1/8 фіналу Борнмут Іллі Забарного зустрінеться вдома з Ліверпулем, Челсі Михайла Мудрика прийме на своєму полі Блекберн, Евертон зіграє в рідних стінах із Бернлі, а Арсенал Олександра Зінченка зіграє на виїзді з Вест Хемом. Про це інформує ВВС.

Мудрик допоміг Челсі перервати невдалу серію, Забарний і Зінченко теж вийшли в 1/8: Кубок англійської ліги

Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка англійської ліги:

Мансфілд Таун – Порт Вейл

Іпсвіч – Фулхем

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

Борнмут – Ліверпуль

Челсі – Блекберн

Вест Хем – Арсенал

Евертон – Бернлі

Ексетер Сіті – Мідлсбро

Усі матчі відбудуться в перший тиждень листопада. Матчі-відповіді на цій стадії турніру не передбачені.

Манчестер Сіті вилетів від Ньюкасла, камбек Ліверпуля, Миколенко допоміг Евертону пройти далі: Кубок англійської ліги