Забарний зіграє з Ліверпулем – усі результати жеребкування Кубка англійської ліги
У ніч із середи на четвер відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка англійської ліги.
У турнірі продовжили брати участь четверо українців. Так, у 1/8 фіналу Борнмут Іллі Забарного зустрінеться вдома з Ліверпулем, Челсі Михайла Мудрика прийме на своєму полі Блекберн, Евертон зіграє в рідних стінах із Бернлі, а Арсенал Олександра Зінченка зіграє на виїзді з Вест Хемом. Про це інформує ВВС.
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Результати жеребкування 1/8 фіналу Кубка англійської ліги:
Мансфілд Таун – Порт Вейл
Іпсвіч – Фулхем
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
Борнмут – Ліверпуль
Челсі – Блекберн
Вест Хем – Арсенал
Евертон – Бернлі
Ексетер Сіті – Мідлсбро
Усі матчі відбудуться в перший тиждень листопада. Матчі-відповіді на цій стадії турніру не передбачені.
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