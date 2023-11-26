Борнмут одержал третью победу в текущем сезоне АПЛ, одолев Шеффилд Юнайтед. Защитник Илья Забарный стал довольно заметной фигурой в этом результате.

Борнмут обыграл Шеффилд Юнайтед (3:1) благодаря дублю Тавернье и голу Клюйверта. Впрочем, "вишни" не забыли и о "незаметном" авторе победы – Илье Забарном.

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В своем твиттере Борнмут выложил нарезку со всеми действиями украинца в этом матче, подписав ролик "вне радара". Забарный начал несколько атак команды классными диагоналями и не раз останавливал соперников, которые пытались прорваться к воротам "вишен".

Добавим, что портал Sofascore оценил выступление Ильи в 7,2 балла – самая высокая оценка среди защитников Борнмута. Забарный совершил 2 выноса, заблокировал 2 удара, 1 раз перехватил мяч и еще дважды удачно вступал в отборы. Главным недостатком в игре защитника сборной Украины стали аж 10 потерь мяча.

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