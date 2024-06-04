Динамо подписало контракт с украинским полузащитником Максимом Брагару, сообщает официальный сайт киевлян.

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21-летний экс-игрок Черноморца перешел в команду Александра Шовковского в статусе свободного агента и заключил с "бело-синими" соглашение на 4 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

К слову, о переходе Брагара в Динамо было известно уже давно – киевляне еще зимой "завербовали" полуфиналиста молодежного Евро, но только сейчас объявили о переходе официально.

Напомним, Брагару – воспитанник одесской ДЮСШ-11. С июля 2019 года вошел в структуру Черноморца, где играл сначала в юношеской команде, а затем и в молодежной. 17 августа 2019 года дебютировал за главную команду "моряков". В прошедшем сезоне в 33 матчах забил 1 гол и отдал 5 ассистов. В 21-м поединке за молодежную сборную Украины оформил 1 мяч. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

Сейчас Максим находится в лагере олимпийской сборной во Франции, где участвует в товарищеском турнирные в рамках подготовки к Играм-2024.

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