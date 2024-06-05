"Я думаю, что Мудрик помог себе в конце прошлого сезона. Для него карьера в Челси началась не очень хорошо, не так ли? Но ближе к концу прошлого сезона вы могли видеть, как он и Челси растут вместе с Почеттино. Именно поэтому решение расстаться с Маурисио Почеттино стало большой неожиданностью.

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С учетом стиля игры Марески и акцента на том, насколько были важны вингеры для Лестера, конечно, это будет хорошей новостью для такого человека, как Михаил Мудрик. Если он сможет продолжать показывать ту форму, которую демонстрировал в конце прошлого сезона, проведет хорошую предсезонную подготовку в Челси этим летом, тогда это может быть очень успешное время для Челси и Мудрика в следующем сезоне", – отметил Шет в комментарии Give me Sport.

Напомним, в сезоне 2023/24 Мудрик провел за Челси 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Энцо Мареска заменил на посту главного тренера Челси Маурисио Почеттино, финишировавшего с лондонцами на шестой строчке, чье увольнение стало огромной неожиданностью для всех.

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