The Times сообщает, что "горожане" в результате слушаний с 10 по 21 июня будут пытаться отменить правила о соглашениях с ассоциированными сторонами, которые считают незаконными, и добиться возмещения убытков.

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Правила, введенные в декабре 2021 года после продажи Ньюкасла саудовцам, призваны поддерживать конкурентоспособность, не позволяя клубам раздувать коммерческие сделки с компаниями, связанными с их владельцами. Такие сделки подлежат независимой оценке на предмет "справедливой рыночной стоимости".

Манчестер Сити подготовил 165-страничный документ, в котором утверждает, что стал жертвой "дискриминации", и отмечает, что правила введены их конкурентами для того, чтобы мешать им достигать успехов на футбольном поле. Ситуация описывается как "тирания большинства".

Если "горожане" добьются своего, доходы самых богатых клубов могут значительно возрасти, позволяя им еще больше тратить на трансферном рынке.

Также победа действующих чемпионов Англии в этом процессе может существенно повлиять на итоги слушаний, посвященных 115 нарушениям клубом финансовых правил лиги, поскольку спонсорские соглашения с компаниями, связанными с властями ОАЭ, занимают центральное место в списке обвинений.

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В феврале АПЛ предупредила клубы о возможных исках со стороны Манчестер Сити. "Горожане" действительно подали иск 16 февраля, и в марте АПЛ уведомила членов лиги, что слушания начнутся 10 июня. Остальным 19 клубам лиги было предложено принять участие в судебном процессе, и от 10 до 12 из них предоставили либо свидетельские показания, либо письма с подробным изложением доказательств в поддержку Премьер-лиги.

The Times известно по меньшей мере одном клубе, который прислал свидетельские показания в поддержку Ман Сити, однако ожидается, что большинство станет на сторону АПЛ. Многие команды убеждены, что победа "горожан" приведет к уничтожению конкуренции в лиге.

Один из высокопоставленных источников газеты в клубах АПЛ сообщил, что за последний год расходы лиги на юридические вопросы выросли с 5 млн фунтов до более чем 20 млн. С февраля юридический отдел организации был вынужден сосредоточиться на иске "горожан", а не на подготовке к делу о 115 обвинениях в адрес Сити.

Также "горожане" обвиняют Премьер-лигу в том, что она не регулировала расходы, когда такие клубы, как Манчестер Юнайтед, были более доминантными, поэтому теперь невозможно монетизировать свой бренд так, как это сделали манкунианцы. Ман Сити отмечает, что правила наказывают команды с менее выдающейся футбольной историей.

Более того, они утверждают, что нынешние правила ограничат возможность покупать лучших игроков и заставят повышать цены на билеты. К тому же придется сократить расходы на развитие молодежи, женский футбол и общественные программы.

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