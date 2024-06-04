Футбольная ассоциация Англии обвиняет 26-летнего бразильца в нарушениях, связанных с умышленными действиями для влияния на рынок ставок. А именно в том, что Лукас Пакета умышленно получил желтые карточки в четырех разных матчах АПЛ.

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Как сообщает Daily Mail, FA решила действовать жестоко в отношении полузащитника Вест Хэма. Пакета могут дисквалифицировать пожизненно за то, что он получил намеренно предупреждения в матчах против Лестера, Астон Виллы, Лидса и Борнмута.

Отмечается, что примерно 60 человек делали ставки на "горчичники" бразильца на суммы от 7 до 400 фунтов стерлингов, что привело к общему выигрышу в 100 000 фунтов стерлингов.

Напомним, что Лукас Пакета присоединился к Вест Хэму в 2022 году, перейдя из Лиона. В общем полузащитник сыграл за "молотобойцев" в 84 матчах, в которых забил 13 голов и отдал 14 ассистов.

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