"Пихаленок покидает СК Днепр-1 и переходит в Динамо. Уже есть договоренность между клубами.

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Есть желание самого футболиста, который не хотел переходить в Шахтер, а вот в Динамо он хочет", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, по информации СМИ ранее Пихаленок отказался возвращаться в Шахтер, воспитанником которого является (Динамо предложило за хавбека сборной Украины сумму в районе 2,5-3 млн долларов, а "горняки" попытались перебить предложение).

К слову, в прошедшем сезоне Александр провел за днепрян 31 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 12 ассистов. Его контракт действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.

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