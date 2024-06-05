Главный тренер Реала Карло Анчелотти не хочет отпускать капитана команды Начо в другой клуб.

Испанский защитник взял время, чтобы обдумать свое будущее в составе "сливочных". Начо, который провел в Реале почти 13 лет, раздумывал над уходом.

Самый богатый клуб мира потерпел неудачу в попытке подписать Лунина – даже 30 млн евро не соблазнили Реал

Как сообщает Marca, Карло Анчелотти уговаривает защитника мадридцев остаться в команде. Итальянский специалист хочет, чтобы Начо подписал контракт с Реалом как минимум на год. Анчелотти видит в испанце образцового капитана.

"Не делай чего-то сумасшедшего, оставайся здесь, с нами, в Реале", – приводит Marca слова итальянца к защитнику.

Напомним, Начо выступает за "сливочных" с 2012 года. Всего он сыграл в 364 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 10 ассистов. В составе мадридцев испанец четыре раза завоевывал титул чемпиона Испании и шесть раз выигрывал Лигу чемпионов.

"Вони – Реал, усі інші – ніхто": Луніна вітають завдяки Куртуа, паста з лососем для Анчелотті, Фоззі шкодує Борусію