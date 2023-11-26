Борнмут здобув третю перемогу в поточному сезоні АПЛ, здолавши Шеффілд Юнайтед. Захисник Ілля Забарний став досить помітною фігурою в цьому результаті.

Борнмут обіграв Шеффілд Юнайтед (3:1) завдяки дублю Таверньє та голу Клюйверта. Втім, "вишні" не забули й про "непомітного" автора перемоги – Іллю Забарного.

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У своєму твіттері Борнмут виклав нарізку з усіма діями українця в цьому матчі, підписавши їх "поза радаром". Забарний розпочав кілька атак команди класними діагоналями та не раз зупиняв суперників, які намагались прорватись до воріт "вишень".

Додамо, що портал Sofascore оцінив виступ Іллі у 7,2 бали – найвища оцінка серед захисників Борнмута. Забарний здійснив 2 виноси, заблокував 2 удари, 1 раз перехопив м'яч та ще двічі вдало вступав у відбирання. Головним недоліком у грі захисника збірної України стали аж 10 втрат м'яча.

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