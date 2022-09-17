Невеста Дубинчака, Мирослава, поделилась в своем Instagram видео с их свадьбы с Владиславом.

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Молодожены обошлись без пафосного празднования. "Никакого продуманного образа, без гостей, без шампанского и цветов по дороге на съемку. "Вчера" подали документы, на следующее утро расписались", – написала Мирослава под постом.

Добавим, что Дубинчак в этом сезоне стал основным левым защитником Динамо и сыграл в 11 поединках за команду, однако результативными действиями не отличался.

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