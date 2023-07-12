Гранды АПЛ постепенно берутся за подготовку к очередному очень насыщенному сезону.

Летнее межсезонье, товарищеский матч

Манчестер Юнайтед – Лидс – 2:0

Голы: Эмеран, 67, Хьюгилл, 81

Клубы считаются принципиальными соперниками, но в последние годы регулярно организуют товарищеские матчи летом. Эрик Тен Хаг сразу в старте выпустил хавбека Мейсона Маунта, которого неделю назад приобрели у Челси за 55 млн фунтов.

Новая "семерка" МЮ была активна, но далеко не всегда полезна. Промах с линии штрафной рассмешил – Маунт запустил мяч в небеса. Критики уже подготовили подборку фейлов по мотивам дебютных 45 минут.

Mason Mount vs LU ,highlights || 360P, the prince of Manchester ?pic.twitter.com/P3tTyK38IZ — FADEL (@Mouhafadel_) July 12, 2023

На второй тайм вышел фактически молодежный состав Манчестера, который и принес победу. Героем встречи стал Ноам Эмеран. Французский форвард сначала забил сам, а затем тонким ассистом помог Хьюгиллу – 2:0.

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