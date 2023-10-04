Защитник Борнмута Илья Забарный оказался в четверке претендентов на награду лучшему игроку команды в прошлом месяце.

Борнмут в своем твиттере опубликовал голосование за звание лучшего игрока команды в сентябре.

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Среди них оказался и наш Илья Забарный. Украинец конкурирует с Райаном Кристи, Домиником Соланке и Льюисом Куком. Результаты опроса станут известны уже завтра. Сейчас Забарный лидирует с большим отрывом – 65,9% голосов (на момент написания новости).

Добавим, что Илья сыграл в 8 матчах за Борнмут в этом сезоне, помог "сухой" победе над Сток Сити в Кубке лиги. Защитник еще не отличался результативными действиями.

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