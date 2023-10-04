Захисник Борнмута Ілля Забарний опинився у четвірці претендентів на нагороду найкращому гравцю команди в минулому місяці.

Борнмут у своєму твіттері опублікував голосування за звання найкращого гравця команди у вересні.

"Мудрик може стати одним з найкращих гравців світу": чемпіон Європи виніс вердикт українцю

Серед них опинився і наш Ілля Забарний. Українець конкурує з Раяном Крісті, Домініком Соланке та Льюїсом Куком. Результати опитування стануть відомі вже завтра. Наразі Забарний лідирує з чималим відривом – 65,9% голосів (на момент написання новини).

Додамо, що Ілля зіграв у 8 матчах за Борнмут в цьому сезоні, допомігши "сухій" перемозі над Сток Сіті у Кубку ліги. Захисник ще не відзначався результативними діями.

Арсенал розтрощив Борнмут – Зінченко близький до гола й асиста, парад пенальті, забив навіть Хаверц, Забарний не винен