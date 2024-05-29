Оболонь провалила финальную часть сезона, набрав всего одно очко в трех последних турах. Подопечные Валерия Иващенко расписали нули с Рухом, после чего уступили Ворскле и Александрии – в обоих случаях в ворота киевлян забивали по три гола. "Пивовары" имели шансы даже на подъем из четверки аутсайдеров, а вместо этого оказались в одном зачетном балле от зоны прямого вылета.

Все это изрядно тревожит сторонников Оболони (а они существуют и их немало). Да и в целом весенняя часть чемпионата не впечатлила. Команда критически зависит от успешности единоборств, однако при этом есть серьезные вопросы по работе с ориентирами на собственной трети. У чужих же ворот коллектив полагается сугубо на дальние удары – они крутые, но нормальный результат такой подход приносит редко.

Учитывая такие проблемы, "пивовары" очень легко могут сгореть в переходных матчей. Конечно, это будет 2-матчевое противостояние, но формат турнира на вылет всегда оставляет шансы андердогам. Учитывая идейные проблемы Оболони в атаке и уязвимость у собственных ворот, все может завершиться печально.

"Зелено-белым" немного повезло с уровнем участников плей-офф от Первой лиги. Левый берег стал третьим в сезоне, однако шансов на прорыв в элиту киевлянам дают мало. Достаточно взглянуть на их состав – из более-менее известных исполнителей только 24-летний форвард Сухоручко (имел пару матчей за Черноморец), 31-летний вингер Войцеховский (знакомый фанам ЛНЗ) и 27-летний хавбек Мысык (Рух, Верес, Ворскла).

Для 53-летнего тренера Виталия Первака эта работа стала первой в роли главного. Специалист пытается строить футбол от коротких и средних передач, однако пока что проект кажется сырым. Много ошибок, много сумбура – зато есть неплохие стандарты и контратаки. Посмотрим, как это сработает на фоне Оболони.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Левый берег

Оболонь: Кичак – Лукьянчук, Карась, Дубко, Осман – Прокопенко, Черненко, Приймак, Мединский – Краснопир, Тарануха

Левый берег: Механов – Соколов, Слотюк, Самар, Сидни – Дедух, М. Когут, Синица – Войцеховский, Петренко, Мысык

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

До первого матча делать какие-то прогнозы сложно, но в целом Оболонь выглядит перспективнее. Даже при всех проблемах, "пивовары" дают значительно более высокую интенсивность единоборств, да и скорости у "зелено-белых" выше. Опыт УПЛ уже сказался на команде – Левый Берег же пока кажется безнадежным андердогом.

Эпицентр – Верес: анонс матча плей-офф за УПЛ