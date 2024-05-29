Тимо Вернер получил еще один год, чтобы доказать свою нужность Тоттенхэму.

"Шпоры" официально подтвердили договоренность с РБ Лейпциг о продлении аренды форварда на следующий сезон.

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Вернер отыграл за Тоттенхэм вторую половину прошлой кампании, оформив 2 гола и 3 ассиста в 14 матчах. Лондонцы имели право полноценного выкупа нападающего за 16 млн евро, но решили попробовать еще одну аренду. РБ Лейпциг легко согласился. У Тоттенхэма снова будет возможность выкупа ориентировочно за ту же сумму.

Напомним, всю карьеру 28-летнего Вернера сопровождает статус транжиры. Сеть наполнена мемами о его невероятных промахах со считанных метров.

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