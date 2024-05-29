Главный тренер Карпат Мирон Маркевич объяснил свое отсутствие на церемонии награждения после матча с Ингульцом, в котором львовяне проиграли чемпионство.

"Последние два календарных матча с участием Карпат были очень сложными и требовали значительных нервных затрат. Сначала, выигрывая у Левого берега (3:0), мои подопечные умудрились растранжирить преимущество, чего раньше не случалось в моей многолетней тренерской карьере.

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И, как вишенка на торте – пропущенный в компенсированное время гол в Петровом, который свел на нет всю работу на марафонской турнирной дистанции. Чемпионство банально выскользнуло из рук.

После игры с Ингульцом чувствовал себя плохо, поэтому решил под опекой медперсонала переждать в клубном автобусе. Когда через некоторое время несколько стало легче, то пошел на пресс-конференцию, где ответил на все вопросы журналистов, отдав должное Ингульцу и их главному тренеру.

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Думаю, что я дал исчерпывающий ответ, почему не смог быть на награждении. Еще на встрече с прессой отмечал, что мне импонирует Ингулец, хвалил за бойцовский характер. Поэтому о каком неуважении может идти речь? Медаль мне передали организаторы сразу после пресс-конференции. Она уже хранится в семейном спортивном музее", – цитирует Маркевича Sport.ua.