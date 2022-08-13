Собственный топ-3: Бензема, я и Мане. Кариму 34 года, но только что провел лучший сезон в своей жизни, выиграл еще одну Лигу чемпионов, будучи решающим игроком. Если он не победит, я навсегда перестану верить в "Золотой мяч".

Магия "бланкос": Реал Мадрид – конвейер "Золотых мячей", необходимо это признать. Однако надеюсь, что смогу получить этот приз в составе ПСЖ. Самое главное, стоять ногами на земле.

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Великие проигравшие: Мне не хватает в списке обладателей награды Хави и Иньесты. Хотя, в 2010-м они были одним целым из Месси. Конечно, Тьерри Анри тоже заслужил своими выступлениями за Арсенал.

Желание выиграть ЗМ: Каждый футболист надеется получить его. Отрицать это – великая ложь и лицемерие. Мы выносим на первое место коллектив, чтобы замаскировать собственные амбиции. В течение последних двух лет я был реальным кандидатом.

Крайний приз Месси: В то утро, перед гала-церемонией, он нервничал. Возможно, Лео размышлял, что сказать перед получением трофея. Он признался, что предыдущие шесть побед ничего не значат перед выходом на сцену. Я бы вышел с сигарой в зубах! Месси остается в душе ребенком. Он не устал выигрывать.

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Лео или Криштиану: Будто выбирать между отцом и матерью: нельзя задавать такие вопросы.

Значение ЗМ: Это безоговорочное доказательство вашего мастерства. Долгое время не было интриги: Лео или Криштиану. И они заслуженно побеждали. Для меня "Золотой мяч" – настоящий термометр. Взгляните на список победителей, там нет читеров. Да, иногда появляются дискуссии, но мы не можем сомневаться в качестве этих игроков.

Критерии: Убежден, лучший игрок в мире не тот, что обязательно прошел весь путь в Лиге чемпионов. В худшей команде ваши награды должны цениться выше. "Золотой мяч" – индивидуальный трофей. Поэтому мы должны быть последовательными и награждать, прежде всего, футболиста, а не команду.

Исключительность Месси: Он был неприкосновенным, когда только начинал. Даже Криштиану не мог с ним сравниться. Последний начал регулярно выигрывать "Золотые мячи" после 27. Поэтому у меня еще есть время на самосовершенствование. Дебютная победа – самая сложная.

Голосование: Очень непростой процесс. Люди, проверяющие голоса, всегда испытывают безумное давление. А голосующим нужно учитывать много моментов, в частности, поведение за пределами поля, ведь часто на футболистов ориентируются дети.

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