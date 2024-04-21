В рамках 34-го тура АПЛ 2023/24 Борнмут проиграл Астон Вилле (1:3), а Вест Хэм потерпел катастрофическое поражение от Кристал Пэлас (2:5). Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2023/24, 34-й тур

Астон Вилла – Борнмут – 3:1

Голы: Роджерс, 45+1, Диаби, 57, 78 – Соланке, 31 (пен)

Кристал Пэлас – Вест Хэм – 5:2

Голы: Олисе, 7, Эзе, 16, Эмерсон, 20 (автогол), Матета, 31, 64 – Антонио, 40, Митчелл, 89 (автогол)

Борнмут потерпел поражение от Астон Виллы. Не в последнюю очередь – из-за ошибок Забарного, причем в неудаче Ильи можно назвать конкретного виновника. Им стал Олли Уоткинс, который организовал два гола, пользуясь проактивностью украинца в обороне (то есть выдвижение с линии и накрывание на приеме).

Післязавтра, 23 квітня, у центральному матчі АПЛ зустрінуться Арсенал і Челсі. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" переможуть "пенсіонерів" Звитяга команди Зінченка оцінена коефіцієнтом 1,58, а на успіх партнерів Мудрика дають 5,5. Нічия – 4,46. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,46, а на відповідний тотал менше – за 2,73.

Хотя в первом пропущенном вопросы возникают не к нашему земляку. Бирмингемцы перед перерывом реализовали быструю контратаку, в которой Забарный правильно прикрывал рывок Уоткинса и не давал выполнить передачу на форварда. Впрочем, Роджерс влетел на левый край штрафной, качнул Смита и сразу же бахнул в ближнюю девятку.

Этим голом хозяева только сравняли счет, ведь Борнмут забил первым на 31-й минуте (с пенальти, который реализовал Соланке). Перевернуть ход встречи "вилланам" удалось только после перерыва. Здесь уже Уоткинс взял верх над нашим казаком.

На 57-й минуте Забарный пошел за Олли аж за центральный круг, не дав ему развернуться с мячом и заставив выполнить скидку назад. Впрочем, британец сразу же побежал открываться под передачу за спину Ильи, а украинец не успел за ним – а когда успел, форвард качнул экс-динамовца и покатил на правый угол вратарской. Бейли оттуда прошил голкипера. 2:1.

На 78-й произошел похожий эпизод, только теперь в центре поля – и Уоткинс смог развернуться вокруг Ильи. Далее англичанин побежал в штрафную и обыгрался с Диаби, имея Илью на хвосте. Перед штрафной площадкой оборона "вишенок" запуталась. Центрбеки не перехватили Олли и отвлеклись на пас, в результате чего Уоткинс оказался сам в периметре и спокойно принял мяч. С острого угла он покатил под замыкание Бэйли в пустые. 3:1.

Затем Забарный выиграл несколько эпизодов у британца, но это уже не имело смысла. Астон Вилла уверенно довела матч до победы со счетом 3:1, оторвавшись от Тоттенхэма (пятой команды АПЛ) на 6 очков – впрочем, у "шпор" есть две игры в запасе.

В параллельной встрече Кристал Пэлас устроил сенсационное избиение Вест Хэму. Обычно надежная оборона "молотобойцев" пропустила четыре гола еще в стартовые 30 минут, причем один из мячей в собственные ворота провел Эмерсон. Майкл Антонио перед перерывом размочил счет, но Матета в середине второго тайма восстановил 4-голевое преимущество "орлов".

Перед финальным свистком Кристал Пэлас пропустил во второй раз, и то с автогола. Так и были установлены окончательные цифры на табло – 5:2. Вест Хэм вновь упустил шанс обойти МЮ, оставаясь в двух очках от "красных дьяволов".

Эвертон победил Ноттингем – "ириски" оторвались от зоны вылета, Миколенко провел топ-матч и приобщился к двум голам