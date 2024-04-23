Украинцы продолжают бороться за свое место под солнцем в АПЛ. К сожалению, получается не у всех.

Александр Зинченко впервые за время пребывания в Арсенале просидел в запасе два подряд матча. После Баварии Микель Артета проигнорировал украинца и в матче АПЛ против Вулверхэмптона.

Мудрик выполнил худший ход в истории – Почеттино определил статус украинца, фанаты сравнивают с Роналду, СМИ защищают

А вот Виталий Миколенко продолжает играть ключевую роль в Эвертоне, с которым удалось одержать победу над прямым конкурентом за выживание – Ноттингем Форест (2:0). Еще один украинский защитник Илья Забарный провел не лучший матч против Астон Виллы (1:3). Центрбек Борнмута дважды был бессилен против топ-бомбардира АПЛ – Олли Уоткинса. Все это подробно разобрал "Футбол 24" в новом выпуске на YouTube.