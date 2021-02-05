"Все уже практически готовы к сезону, осталось провести здесь (в Турции – прим.) две игры. Отработаем в них то, как будем играть в официальных матчах.

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Впереди два поединка, команда будет играть каждый второй день. Думаю, мы справимся, ведь и до этого играли через два дня на третий. Даже когда проблемы были из-за эпидемии COVID-19 в команде и не хватало игроков, все ребята нормально себя чувствовали и держали ритм.

В последние дни нам необходимо полностью отработать то, над чем мы работали на сборах, довести все до синхронности и автоматизма", – цитирует Забарного официальный сайт Динамо.

Напомним, первый официальный матч в новом году динамовцы проведут в следующую субботу, 13 февраля, в рамках 14-го тура УПЛ – соперником подопечных Мирчи Луческу станет донецкий Олимпик.

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