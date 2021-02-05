"Усі вже практично готові до сезону, залишилося провести тут (в Туреччині – прим.) дві гри. Відпрацюємо в них те, як будемо грати в офіційних матчах.

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Попереду два поєдинки, команда буде грати кожен другий день. Гадаю, ми впораємося, адже і до цього грали через два дні на третій. Навіть коли проблеми були через епідемію COVID-19 у команді і не вистачало гравців, усі хлопці нормально почувалися і тримали ритм.

В останні дні нам необхідно повністю відпрацювати те, над чим ми працювали на зборах, довести все до синхронності й автоматизму", – цитує Забарного офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, перший офіційний матч у новому році динамівці проведуть наступної суботи, 13 лютого, в рамках 14-го туру УПЛ – суперником підопічних Мірчі Луческу стане донецький Олімпік.

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