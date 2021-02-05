"Я все это время готовился, даже когда не тренировался с командой. И все время ждал этого момента. Считаю, что первый сбор прошел хорошо. Как и второй, который еще не завершился.

"Путь в Шахтер для меня закрыт": Клейтон признался в любви к Динамо и намекнул, где хочет завершить карьеру

На втором сборе больше матчей, набираем форму через игровую практику – для футболиста это самое лучшее. Еще есть время до первого матча. Уверен, что и я, и вся команда подойдем к первой игре в оптимальных кондициях.

Мои конкуренты – Супряга, Русин, Ванат – все они хорошие футболисты. С ними интересно работать, конкурировать.

Уже конец второго сбора, поэтому хочется домой. Немного трудно. Иногда даже искры летят. Но это работа и мы стараемся выполнять ее на все сто процентов и выкладываться во время каждой тренировочной игры", – цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

Напомним, 24-летний форвард отбыл дисквалификацию за проваленный допинг-тест после матча группового этапа ЛЕ против Мальме в ноябре 2019-го. Ему грозило 4 года дисквалификации, но в итоге было принято решение отстранить Артема на один год от участия в соревнованиях. Нападающий уже принял участие в товарищеских матчах Динамо на сборах, однако голами не отличался.

Динамо – ЦСКА 1948: Цыганкова и еще нескольких украинцев мало – не помогли даже 2 пенальти, ждем чудо 6