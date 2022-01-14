"Миколенко? Мы следили за этим игроком, он был одним из главных кандидатов на позицию левого защитника. Но я действительно был поражен, потому что мы думали, что он не знает английского. Оказалось, что он более-менее понимает многие вещи. Миколенко очень увлечен изучением. Мы уже видели видео, где он и Паттерсон рассказывают, чем они хотят заниматься.

"Сильно нервничал": Миколенко – о провальном старте в дебютном матче за Эвертон, поддержке одноклубников и фанатов

Миколенко – трудяга, хороший парень. Он всегда осведомлен о том, что происходит вокруг, постоянно спрашивает обо всем. Я очень поражен, но я считаю, что любому игроку, особенно легионеру, перешедшему из Украины, нужно время на адаптацию. Но я вижу в нем потенциал, он может стать очень хорошим игроком для Эвертона через 4-5 лет", – поделился Бенитес на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что Виталий уже дебютировал за "ирисок" в Кубке Англии, отыграв против Халл Сити все 120 минут.

"Ви сліпі у своїй різкій критиці": Миколенко викликав бурю дебютом за Евертон – Англія гуде про успіх і... провал