Забарный находится на радарах топ-клубов АПЛ
Защитник Динамо и сборной Украины Илья Забарный может получить шанс сменить клубную прописку.
19-летний защитник находится в скаутских шорт-листах клубов английской Премьер-лиги, в том числе и топовых. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко.
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Интерес проявляют и команды из других чемпионатов (Испания, Италия и т.д.). Потенциальным покупателям нравятся футбольные качества Ильи: атлетичность, хорошая скорость, уверенная игра с мячом и на втором этаже.
В сезоне 2021/22 Забарный провел 23 поединка за Динамо во всех турнирах и отличился одним ассистом. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 2026 года, а рыночная стоимость – 13 миллионов евро.
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